Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Средний игрок»: Газзаев раскритиковал игру Язиджи

21 Апреля 2022 • 13:58 Комментировать

Экс-наставник «армейцев» Валерий Газзаев раскритиковал игру турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи.

Газзаев сказал Sport24, что легионеры ЦСКА начали очень ярко, но сейчас сильно сдали по всем параметрам. Опытный специалист отметил, что тот же Юсуф Язиджи по европейским меркам очень средний игрок, который выдал несколько очень ярких первых матчей в РПЛ на эмоциях, а затем скатился.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в российском чемпионате семь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. До этого турецкий полузащитник выступал за «Лилль».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Юсуф Языджи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
15:18 · Кубок России
Созин: «От отставки Слуцкого «Рубину» будет только хуже»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Я всегда был против ВАР
14:05 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Надеюсь, что скоро «Спартак» снова станет «Спартаком» 3
13:58 · Россия. Премьер-лига
«Средний игрок»: Газзаев раскритиковал игру Язиджи
13:51 · Россия. Премьер-лига
Зарема предложил назначать женщин-судей на матчи РПЛ
13:38 · Кубок России
Александр Мостовой испугался во время матча «Енисей» - «Рубин» эксклюзив
13:36 · Россия. Премьер-лига
Федун отказался комментировать отставку Алекперова с поста главы «Лукойла»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Моро: Пока непонятно, сыграет ли ещё Никола в этом сезоне
13:21 · Россия. Премьер-лига
Джикия хочет, чтобы Бакаев продлил контракт со «Спартаком»
13:06 · Россия. Премьер-лига
Бузова: Умной в нашей паре с Тарасовым была только я 2
12:55 · Россия. Премьер-лига
Глава «Лукойла» ушёл в отставку
12:44 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, вернётся ли Кайо в «Краснодар»
12:30 · Кубок России
Экс-судья Сухина: Пенальти в ворота ЦСКА был поставлен справедливо
12:21 · Кубок России
Полузащитник «Алании» рассказал, с кем хотел бы сыграть в полуфинале Кубка России
12:16 · Кубок России
Алдонин о матче ЦСКА - «Спартак»: Это был настоящий кубковый матч
Все новости
Рекомендуем