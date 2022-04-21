«Средний игрок»: Газзаев раскритиковал игру Язиджи

Экс-наставник «армейцев» Валерий Газзаев раскритиковал игру турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Язиджи.

Газзаев сказал Sport24, что легионеры ЦСКА начали очень ярко, но сейчас сильно сдали по всем параметрам. Опытный специалист отметил, что тот же Юсуф Язиджи по европейским меркам очень средний игрок, который выдал несколько очень ярких первых матчей в РПЛ на эмоциях, а затем скатился.

Напомним, что в этом сезоне Юсуф Язиджи провёл в российском чемпионате семь матчей, в которых отметился восемью забитыми мячами. До этого турецкий полузащитник выступал за «Лилль».