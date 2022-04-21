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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема предложил назначать женщин-судей на матчи РПЛ

21 Апреля 2022 • 13:51 Комментировать

Зарема Салихова выступила с предложением назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-лиги.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что она очень сочувствует Анастасии Пустовойтовой, которую не включили в список арбитров на женский чемпионат Европы по футболу. Салихова отметила, что сейчас в РПЛ не хватает грамотных судей, так что футбольным чиновникам нужно обратить внимание на женщин, которых пора уже назначать на матчи элитного дивизиона.

Стоит отметить, что в этом сезоне Анастасия Пустовойтова работала на четырёх матчах ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Судейство Анастасия Пустовойтова Зарема Салихова
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