Зарема предложил назначать женщин-судей на матчи РПЛ

Зарема Салихова выступила с предложением назначать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-лиги.

Зарема сказала «Спорт-Экспрессу», что она очень сочувствует Анастасии Пустовойтовой, которую не включили в список арбитров на женский чемпионат Европы по футболу. Салихова отметила, что сейчас в РПЛ не хватает грамотных судей, так что футбольным чиновникам нужно обратить внимание на женщин, которых пора уже назначать на матчи элитного дивизиона.

Стоит отметить, что в этом сезоне Анастасия Пустовойтова работала на четырёх матчах ФНЛ.