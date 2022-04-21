Федун отказался комментировать отставку Алекперова с поста главы «Лукойла»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун пока не стал комментировать отставку главы «Лукойла» Вагита Алекперова.

Федун отказался комментировать «Матч ТВ» отставку Алекперова с поста главы нефтяной компании «Лукойл». Владелец «Спартака» также не стал говорить о том, как уход Алекперова скажется на московской команде.

Напомним, что «красно-белые» под руководством Паоло Ваноли недавно обыграли столичный ЦСКА и вышли в полуфинал Кубка России. В национальном чемпионате спартаковцы пока занимают лишь десятую строчку.