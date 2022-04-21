Агент Моро: Пока непонятно, сыграет ли ещё Никола в этом сезоне

Агент хорватского полузащитника «Динамо» Николы Моро рассказал журналистам о травме своего клиента.

Агент Никки Вуксан сказал Sport24, что травма Моро в кубковом поединке с «Балтикой» выглядела не очень хорошо, но Никола настоящий боец, который обычно быстро восстанавливается после повреждений. Вуксан отметил, что пока не очень понятно, сыграет ли ещё Моро в этом сезоне.

Напомним, что в этом сезоне Никола Моро провёл в российском чемпионате 24 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.