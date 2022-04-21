Джикия хочет, чтобы Бакаев продлил контракт со «Спартаком»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия в разговоре с журналистами заявил, что очень хочет, чтобы Зелимхан Бакаев подписал новое соглашение с «красно-белыми».

Джикия сказал «РБ-Спорт», что он очень хотел бы, чтобы Зелимхан остался в московском клубе. Защитник отметил, что не знает о том, как проходят переговоры Бакаева с боссами «Спартака» по поводу нового контракта. Георгий добавил, что такой игрок, как Бакаев, просто необходим «красно-белым».

Напомним, что в этом сезоне Зелимхан Бакаев провёл в российском чемпионате 21 встречу и отметился четырьмя результативными передачами.