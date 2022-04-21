Бузова: Умной в нашей паре с Тарасовым была только я

Известная телеведущая и исполнительница Ольга Бузова в очередной раз вспомнила о неудачном браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Бузова в эфире «Матч ТВ» сказала, что она была замужем за спортсменом и уже в 24 года понимала, что спортивная карьера может в любое время закончиться, так что нужно делать какой-то бренд. Ольга отметила, что предлагала Тарасову медиаплан, по которому они бы стали одной из самых популярных пар в России, участвовали бы в разных шоу и рекламировали нижнее бельё, но умной в этой паре была только она.

Напомним, что Бузова и Тарасов развелись в декабре 2016 года.