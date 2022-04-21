Глава «Лукойла» ушёл в отставку

Вагит Алекперов принял решение покинуть пост главы известной нефтяной компании «Лукойл», которая является главным спонсором московского «Спартака».

Как сообщает пресс-служба компании, Алекперов проинформировал представителей «Лукойла» о том, что он отказывается от своих полномочий. Вагит Алекперов покидает совет директоров компании, а также пост главы «Лукойла».

Напомним, что московский «Спартак» в этом сезоне выступает не лучшим образом. «Красно-белые» на данный момент занимают лишь десятую строчку в российском чемпионате.