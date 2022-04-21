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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генич сравнил «Рубин» с потухшим костром

21 Апреля 2022 • 12:00 Комментировать

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался по поводу последних неудачных результатов казанского «Рубина».

Генич сказал «Матч ТВ», что у него, глядя на игру «Рубина», наворачиваются слёзы на глазах. Комментатор отметил, что сейчас казанская команда похожа на потухший костёр, что на пресс-конференциях подтверждает Леонид Слуцкий. Константин добавил, что ему очень жаль «Рубин».

Напомним, что казанский клуб вылетел из Кубка России от красноярского «Енисея». В РПЛ подопечные Леонида Слуцкого занимают лишь 12-ю строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Константин Генич
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