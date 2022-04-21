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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Капелло назвал самого талантливого российского игрока

21 Апреля 2022 • 10:49 Комментировать

Именитый итальянский тренер Фабио Капелло в разговоре с журналистами назвал самого талантливого российского футболиста на данный момент.

Капелло сказал Sport24, что он до сих пор считает Александра Головина одним из самых талантливых российских игроков. Итальянский специалист отметил, что полузащитник «Монако» очень креативный игрок, которого можно сравнить с Лукой Модричем. Фабио добавил, что если Головин здоров и находится в хорошей форме, то он лидер на поле.

Напомним, что в этом сезоне Александр Головин провёл во французской лиге в составе «Монако» 22 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Фабио Капелло Александр Головин
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