Панов сравнил Виторию и Ваноли

Бывший футболист сборной России Александр Панов в разговоре с журналистами сравнил тренеров Руя Виторию и Паоло Ваноли.

Панов заявил «Спорт-Экспрессу», что ему очень нравится то, как спартаковцы играют при Ваноли. Александр считает, что при итальянце, по сравнению с Виторией, московская команда больше играет в атаку и действует намного агрессивнее. Экс-игрок отметил, что верит в то, что Ваноли сможет добиться со «Спартаком» успехов.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» занимают лишь десятую строчку в РПЛ. В Кубке России «Спартак» вышел в полуфинал.