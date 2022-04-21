Мартинс рассказал о том, останется ли он в «Спартаке»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал журналистам о том, собирается ли он покинуть московскую команду в ближайшее время.

Мартинс сказал «Спорт-Экспрессу», что счастлив после победы в дерби над ЦСКА и его сейчас переполняют положительные эмоции. Кристофер отметил, что он собирается остаться в московской команде, так что сейчас он полностью сфокусирован на подготовке к следующему матчу.

Напомним, что спартаковцы минимально переиграли ЦСКА со счётом 0:1 и добыли путёвку в полуфинал Кубка России.