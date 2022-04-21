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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мартинс рассказал о том, останется ли он в «Спартаке»

21 Апреля 2022 • 09:58 Комментировать

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал журналистам о том, собирается ли он покинуть московскую команду в ближайшее время.

Мартинс сказал «Спорт-Экспрессу», что счастлив после победы в дерби над ЦСКА и его сейчас переполняют положительные эмоции. Кристофер отметил, что он собирается остаться в московской команде, так что сейчас он полностью сфокусирован на подготовке к следующему матчу.

Напомним, что спартаковцы минимально переиграли ЦСКА со счётом 0:1 и добыли путёвку в полуфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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