«Мечта лопнула»: Пустовойтова высказалась по поводу непопадания в список судей на женский Евро

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова в разговоре с журналистами не скрывала разочарования из-за того, что не попала в список судей для работы на женском Евро.

Пустовойтова сказала «Чемпионату», что после того, как узнала об этой новости, то у неё в горле застрял ком. Судья отметила, что это похоже на то, как в детстве играешь с воздушным шариком, а в один момент он просто лопается. Анастасия добавил, что и её мечта в один момент просто лопнула.

Напомним, что Анастасия Пустовойтова не попала в список арбитров для работы на женском чемпионате Европы. Стоит отметить, что своё решение боссы УЕФА не стали комментировать.