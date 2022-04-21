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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Панов оценил игру Николсона

21 Апреля 2022 • 09:41 Комментировать

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Александр Панов высказался по поводу игры ямайского форварда московского «Спартака» Шамара Николсона.

Панов сказал «Спорт-Экспрессу», что у него есть вопросы к ямайскому футболисту. Александр отметил, что Шамару не хватает концентрации в решающие моменты, а ещё форвард часто затягивает с решением. Экс-игрок добавил, что Николсон ещё не до конца адаптировался к реалиям российского футбола.

Напомним, что Шамар Николсон в этом сезоне провёл в российском чемпионате семь матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Панов Шамар Николсон
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