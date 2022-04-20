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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Миранчука обрушился с критикой на Самедова

20 Апреля 2022 • 20:39 Комментировать

Вадим Шпинев, агент представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексеяф Миранчука и других раскритиковал Александра Самедова.

По словам агента в интервью «Матч ТВ», Самедова он знает более 20 лет и считал его достойным человеком до того момента, как бывший футболист встал на должность в «Локомотиве».

Шпинев заявил, что после того, как Самедов пришел на должность селекционера, его образ менялся на глазах.

«Был футболист, сейчас он пришел заместителем главы селекционной службы по молодежи. Но там нет ни квалификации, ни знаний, ни, как оказалось, порядочности. А без этого никуда. И Самедов сейчас – это просто полное зеро», - сказал Шпинев.

Накануне Самедов покинул должность селекционера в «Локомотиве», проработав на должности с января. После этого на него обрушилась критика от коллег с различными обвинениями.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Самедов РПЛ Вадим Шпинев
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