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«Большой профессионал и хороший боец»: экс-игрок «Фиорентины» рассказал о Ваноли эксклюзив

20 Апреля 2022 • 14:16 Комментировать

Экс-защитник «Фиорентины» и итальянской сборной Сандро Койс в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Сергеем Румянцевым рассказал о том, что думает по поводу тренера «Спартака» Паоло Ваноли.
 

- Вы с Паоло Ваноли играли вместе за «Фиорентину», каким он вам запомнился? Было ли тогда видно, что он может быть тренером в будущем?
 

- Мы одного возраста, знакомы с ним очень давно. Да, действительно, это было видно еще тогда. Паоло был очень серьезным парнем, будучи футболистом. Большим профессионалом и хорошим бойцом. Его дисциплине можно только позавидовать. Что касается профессии тренера, то да, это было можно увидеть уже тогда. Он проявлял к этому интерес, я не удивился, когда он стал тренером.
 

- Нет ли проблемы, что до «Спартака» он не работал главным тренером в клубах?
 

- Думаю, что нет. Он работал с Антонио Конте, а это куда важнее, чем опыт самостоятельный. У такого мастера, как Конте многому можно научиться. Уверен, что Ваноли внедряет этот опыт сейчас в своей новой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли Сандро Койс
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