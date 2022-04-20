Экс-защитник «Фиорентины» и итальянской сборной Сандро Койс в разговоре с корреспондентом «Евро-футбол.ру» Сергеем Румянцевым рассказал о том, что думает по поводу тренера «Спартака» Паоло Ваноли.



- Вы с Паоло Ваноли играли вместе за «Фиорентину», каким он вам запомнился? Было ли тогда видно, что он может быть тренером в будущем?



- Мы одного возраста, знакомы с ним очень давно. Да, действительно, это было видно еще тогда. Паоло был очень серьезным парнем, будучи футболистом. Большим профессионалом и хорошим бойцом. Его дисциплине можно только позавидовать. Что касается профессии тренера, то да, это было можно увидеть уже тогда. Он проявлял к этому интерес, я не удивился, когда он стал тренером.



- Нет ли проблемы, что до «Спартака» он не работал главным тренером в клубах?



- Думаю, что нет. Он работал с Антонио Конте, а это куда важнее, чем опыт самостоятельный. У такого мастера, как Конте многому можно научиться. Уверен, что Ваноли внедряет этот опыт сейчас в своей новой команде.