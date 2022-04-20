Защитник «Ростова» может летом перейти в «Зенит»

Российский защитник «Ростова» Максим Осипенко может в летнее трансферное окно перебраться в питерский «Зенит».

По информации Metaraitings.ru, на подписании 27-летнего российского футболиста настаивает тренер «Зенита» Сергей Семак, которому очень нравится игра защитника. Стоит отметить, что Осипенко может заменить в питерской команде опытного хорвата Деяна Ловрена.

В этом сезоне Максим Осипенко провёл в российском чемпионате 24 поединка, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил четыре жёлтые карточки.