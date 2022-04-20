Фернандес: Могу сказать, что я русский бразилец

Защитник ЦСКА Марио Фернандес отреагировал на слова тренера «армейцев» Алексея Березуцкого, который назвал игрока «бразильцем с русским характером».

Фернандес сказал клубной пресс-службе, что он и правда чувствует себя русским бразильцем. Марио отметил, что он приехал в Россию совсем молодым и перенял многие черты характеры у Акинфеева, Игнашевича и братьев Березуцких. Защитник добавил, что у этих «армейцев» фундаментальный и сильный характер.

Напомним, что в этом сезоне Марио Фернандес провёл в РПЛ 24 встречи и отметился двумя забитыми мячами.