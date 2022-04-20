Самедов не переживает из-за отъезда легионеров из России

Экс-игрок «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов поделился с журналистами своим мнением по поводу отъезда легионеров из России.

Самедов сказал «Спорт-Экспрессу», что если кто-то из иностранных игроков хочет уехать, то их тут насильно никто держать не будет. Александр отметил, что можно сидеть и грустить, а можно вкладываться в академии и давать шанс играть и развиваться молодым российским футболистам.

Напомним, что многие иностранные футболисты и тренеры покинули российские команды из-за ситуации на Украине.