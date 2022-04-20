«Иуда из ютуба»: «Матч ТВ» осудил Савина за выпуск про Украину

На телеканале «Матч ТВ» выпуск программы «Есть тема!» был посвящён нашумевшему ролику экс-игрока Евгения Савина про Украину.

Новый выпуск программы «Есть тема!» был назван «Иуда из ютуба» и был посвящён выпуску «КраСавы» про ситуацию на Украине. Экс-футболист «Амкара», а ныне известный блогер Евгений Савин взял комментарии у украинских игроков Андрея Ярмоленко, Виталия Миколенко, а также у экс-тренера московского «Динамо» Андрея Воронина.

Напомним, что недавно команде Савина «Красаве» из-за этого скандального выпуска запретили тренироваться в Красногорске.