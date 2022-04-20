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Юлдошев официально продлил контракт с «Нижним Новгородом»

20 Апреля 2022 • 12:14 Комментировать

Молодой узбекский защитник Иброхимхалил Юлдошев официально подписал новое соглашение с нижегородской командой.

Как сообщает пресс-служба «Нижнего Новгорода», 21-летний футболист из Узбекистана подписал с российской командой новое соглашение, которое рассчитано на три года. Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что в услугах Юлдошева был заинтересован московский «Спартак».

В этом сезоне Иброхимхалил Юлдошев провёл в Российской Премьер-лиге 17 встреч, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Нижний Новгород Иброхимхалил Юлдошев
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