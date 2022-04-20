Президент «Урала»: С Ганчаренко не общался

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил журналистам, что не общался с Виктором Ганчаренко, которого пресса активно сватает в команду из Екатеринбурга.

Иванов сказал «РБ-Спорт», что с белорусским специалистом он не общался. Функционер отметил, что сейчас Игорь Шалимов является тренером «Урала» и в команде ему доверяют. Президент «шмелей» добавил, что у него хорошие отношения с Ганчаренко, но они уже давно не разговаривали.

Напомним, что Виктор Ганчаренко летом может вернуться в РПЛ. В прессе появились слухи, что известный специалист может в следующем сезоне возглавить «Урал».