Колосков: Я против перехода на систему «весна-осень»

Экс-президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возвращения РПЛ к формату «весна-осень».

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что прежде, чем что-то решать, нужно хорошенько подумать о том, насколько это будет полезно для отечественного футбола. Почётный президент РФС отметил, что он выступает категорически против перехода на систему «весна-осень».

Напомним, что российские клубы из-за ситуации на Украине были на неопределённый срок отстранены от участия в еврокубках. От международных матчей также отстранена сборная России.