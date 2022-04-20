Кавазашвили: «Ростов» Карпина в очной встрече обыграл бы «Ференцварош» Черчесова

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, кто победил бы в очной встрече между «Ростовом» Карпина и «Ференцварошем» Черчесова.

Кавазашвили сказал Sport24, что Черчесов тренер с именем, но в очном поединке между «Ростовом» и венгерской командой победу одержал бы российский клуб. Экс-голкипер отметил, что Валерий Карпин готовится к матчам чуть получше, чем Черчесов.

Напомним, что «Ференцварош» Черчесова уверенно лидирует в венгерской лиге. «Ростов» под шефством Карпина же занимает девятую строчку в РПЛ.