В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна

Пресс-служба «Спартака» в своих социальных сетях в шуточной форме опубликовало сообщение о срыве трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«На фоне последних слухов мы можем подтвердить, что Эрлинг Холанд неожиданно решил не переходить в «Спартак» этим летом», — написано в социальных сетях российского клуба.

СМИ пишут о том, что 21-летний норвежец согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Холанн сыграл 26 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, он смог поразить ворота соперников 25 раз и отдал 8 голевых передач.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Красно-белые» 20 апреля сыграют в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск.