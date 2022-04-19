Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна

19 Апреля 2022 • 23:20 Комментировать

Пресс-служба «Спартака» в своих социальных сетях в шуточной форме опубликовало сообщение о срыве трансфера форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«На фоне последних слухов мы можем подтвердить, что Эрлинг Холанд неожиданно решил не переходить в «Спартак» этим летом», — написано в социальных сетях российского клуба.

СМИ пишут о том, что 21-летний норвежец согласовал условия личного контракта с «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне Холанн сыграл 26 матчей за «Боруссию» во всех турнирах, он смог поразить ворота соперников 25 раз и отдал 8 голевых передач.

«Спартак» после 25 туров набрал 31 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Красно-белые» 20 апреля сыграют в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», начало – в 19:30 мск.

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
23:20 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» в шуточной форме сообщили о срыве трансфера Холанна
23:14 · Кубок России
Лещук признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка России
22:54 · Кубок России
Лещенко: «Я расстроен, «Динамо» не заслужило победы»
22:06 · Кубок России
«Балтика» сравняла счет в матче с «Динамо» за 6 минут до конца матча перевела игру в овертайм
22:06 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Нужно продолжать общение с УЕФА и ФИФА»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Появление футболистов «Спартака» в ретро-форме отложено до следующего сезона
21:20 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА не отрицают факта о выкупе Карраскаля
20:56 · Кубок России
«Балтика» - «Динамо»: Моро получил травму и был заменен по ходу первого тайма
20:41 · Кубок России
«Спартак» анонсировал видео в преддверии матча против ЦСКА
19:59 · Кубок России
Шварц раскрыл план игры «Динамо» на матч против «Балтики»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Ганчаренко соответствует уровню РПЛ, но смущает как он уходил из клубов»
19:31 · Кубок России
Лещук займет место в воротах «Динамо» на матч с «Балтикой»
19:30 · Кубок России
«Балтика» — «Динамо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
19:18 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА выкупит контракт Карраскаля
19:01 · Кубок России
Ледяхов не смог назвать фаворита в матче 1/4 финала Кубка России ЦСКА – «Спартак»
Все новости
Рекомендуем