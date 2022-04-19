Гаджиев: «Ганчаренко соответствует уровню РПЛ, но смущает как он уходил из клубов»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном возвращении белорусского специалиста Виктора Ганчаренко в команду из РПЛ.

«Ганчаренко соответствует требованиям РПЛ. Несколько смущает то, как он уходил из клубов», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее российский журналист Илья Казаков сообщил, что Ганчаренко летом вернется в свой бывший клуб, вероятнее всего, имелся ввиду «Урал».

Команда из Екатеринбурга занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко. В следующем туре «Урал» сыграет на своем поле против «Уфы». Встреча состоится 23 апреля в Екатеринбурге.