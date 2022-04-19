Ловчев: «Сегодня лозунг «спорт без политики» нереален»

Известный эксперт Евгений Ловчев сожалеет о последних решениях Спортивного арбитражного суда, который отказывает Российской Федерации в возможности защищать своих спортсменов. Очевидно, что этот процесс имеет политическую подоплеку, о чем хорошо осведомлен Ловчев, не испытывающий иллюзий по этому поводу.

Напомним, что сборную России по футболу отстранили от участия в стыковых матчах за право попадания на чемпионат мира в Катаре, несмотря на то, что со спортивной стороны российские футболисты были полностью готовы к играм.

- Раньше было так: не вышел на поле — тебе поражение засчитали. А здесь его присудили нам. Сегодня «спорт вне политики» — нереальный лозунг, потому что она просто влезла туда и всем рулит. Однозначно, - сокрушается Ловчев, слова которого цитирует канал «Ложа прессы».