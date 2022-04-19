Команда «КраСава» больше не сможет тренироваться в Новогорске

Клуб бывшего футболиста, а ныне самого популярного блогера, который посвящает свои выпуски футбольным темам, Евгения Савина больше не сможет тренироваться в Новогорске.

Об этой новости сообщил спортивный журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале. По информации источника, власти уведомили владельца клуба, что с 20 апреля «КраСаве» запрещено проводить тренировки на стадионе «Зоркий».

Стоит отметить, что 18 апреля на YouTube-канале «КраСава» вышел ролик с участием украинских футболистов.

Команда Савина состоит из футболистов, которых он взял в свою команду после просмотра. Некоторые игроки имеют за спиной опыт выступления в ФНЛ, другие – нет. Команда дебютировала на профессиональном уровне в этом сезоне в ФНЛ-2.