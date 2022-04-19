Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов раскритиковал селекцию «Спартака»

19 Апреля 2022 • 13:16 Комментировать

Экс-тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов раскритиковал селекцию московского «Спартака».

Тихонов сказал «Матч ТВ», что можно сравнить скамейку запасных «Зенита» и «Спартака». Экс-игрок «красно-белых» отметил, что из запаса «Зенита» можно собрать ещё одну добротную команду для РПЛ, чего нельзя сказать о «Спартаке». Андрей добавил, что не очень понимает, по какому критерию спартаковцы набирают новых игроков.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают девятую позицию в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Российская Премьер-Лига Андрей Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
14:27 · Кубок России
Решение об участии Промеса в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА будет принято завтра
13:34 · Кубок России
Малюков назвал фаворита в матче ЦСКА — «Спартак»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Тихонов раскритиковал селекцию «Спартака»
12:56 · Кубок России
Вратарь «Енисея»: У «Рубина» есть проблемы, но это всё равно мощный соперник
12:44 · Кубок России
Самедов: «Эмоции от празднования юбилея должны помочь «Спартаку» одолеть ЦСКА»
12:39 · Кубок России
Комбаров: «Спартак» должен реабилитироваться перед своими болельщиками
12:31 · Кубок России
Агент рассказал, сможет ли Языджи сыграть со «Спартаком»
12:20 · Кубок России
Гаврилов: «Спартак» при Ваноли играет, как получится, ЦСКА тоже нестабилен»
11:57 · Россия. Премьер-лига
«У них свой юмор и своё летоисчисление»: Зарема ответила гендиректору «Зенита» 2
11:48 · Кубок России
Мостовой не смог назвать фаворита матча ЦСКА — «Спартак»
11:35 · Кубок России
Колосков: У «Спартака» должно быть больше мотивации, чем у «армейцев»
11:29 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал о своём знаменитом промахе
11:21 · Кубок России
Пономарёв: «Спартак сейчас выглядит убедительнее ЦСКА»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Главный скаут «Зенита» высказался о Крицюке
11:12 · Кубок России
Пресняков-старший: На данный момент «Спартак» - команда среднего класса
Все новости
Рекомендуем