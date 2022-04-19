Тихонов раскритиковал селекцию «Спартака»

Экс-тренер «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов раскритиковал селекцию московского «Спартака».

Тихонов сказал «Матч ТВ», что можно сравнить скамейку запасных «Зенита» и «Спартака». Экс-игрок «красно-белых» отметил, что из запаса «Зенита» можно собрать ещё одну добротную команду для РПЛ, чего нельзя сказать о «Спартаке». Андрей добавил, что не очень понимает, по какому критерию спартаковцы набирают новых игроков.

Напомним, что на данный момент «красно-белые» под шефством Паоло Ваноли занимают девятую позицию в РПЛ.