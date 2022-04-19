«У них свой юмор и своё летоисчисление»: Зарема ответила гендиректору «Зенита»

Зарема Салихова ответила генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву, который не стал поздравлять «Спартак» со столетием и заявил, что «красно-белые» не могут согласовать дату своего юбилея.

Зарема сказала «Чемпионату», что в той галактике своей юмор и своё летоисчисление. Салихова отметила, что не будет удивлена, если в «Зените» создание клуба «Мурзинки» приурочат к сотворению мира.

Напомним, что некоторые эксперты полагают, что московский «Спартак» был создан не в 1922 году, а в 1935 году.