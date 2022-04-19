Баженов рассказал о своём знаменитом промахе

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал журналистам о своём знаменитом промахе в «Томи».

Баженов сказал Sport24, что подобные промахи часто происходят в большом футболе, так что ничего особенного в этом не было. Никита отметил, что люди из футбола всё прекрасно понимают. Форвард добавил, что ему было обидно только из-за того, что на том матче присутствовал его отец, который посмеялся над этим промахом.

Напомним, что Никита Баженов в матче между «Томью» и «Крыльями Советов» умудрился буквально с метра не попасть в ворота.