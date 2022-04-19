Скаут «Зенита»: Если российский защитник при ходьбе не падает, то это уже повод обратить на его внимание

Главный скаут питерского «Зенита» Константин Шипулин рассказал журналистам о трудностях с поиском российских защитников.

Шипулин сказал «Спорт-Экспрессу», что вариантов с российскими защитниками очень мало. Скаут отшутился, что если защитник с российским паспортом при ходьбе не падает, то это уже повод для того, чтобы обратить на него внимание. Константин добавил, что в «Зените» сейчас играет один из сильнейших центральных российских защитников, а именно Дмитрий Чистяков.

Напомним, что «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице РПЛ.