Скаут «Зенита» объяснил, почему питерский клуб не стал подписывать Кабрала

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин объяснил журналистам причины, по которым питерская команда не стала подписывать контракт с бразильским форвардом Артуром Кабралом.

Шипулин сказал «Спорт-Экспрессу», что Кабрал очень хороший футболист, но он проявил себя в группе в Лиге конференций и в чемпионате Швейцарии, где уровень был не самый высокий. Скаут отметил, что бразилец вряд ли бы сумел в «Зените» вместе с ещё одним классическим форвардом, а именно с Артёмом Дзюбой.

Напомним, что в итоге Артур Кабрал перебрался из «Базеля» в «Фиорентину».