Талалаев объяснил, почему у Эмери ничего не получилось в «Спартаке»

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал журналистам о том, почему у испанского специалиста Унаи Эмери ничего не получилось в московском «Спартаке».

Талалаев сказал «Спорт уик-энду», что в этом случае нужно говорить не о каких-то тактических фишках, а об умении футболистов. Тренер «Ахмата» считает, что Эмери просто не сумел в «Спартаке» наладить коммуникацию с игроками и заставить их выполнять все его указания.

Напомним, что после ухода из «Спартака» испанский тренер четыре раза выигрывал Лигу Европы и становился чемпионом Франции вместе с «ПСЖ».