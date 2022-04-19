Баженов был бы не против стать экспертом на ТВ

Экс-нападающий московского «Спартака» и «Томи» Никита Баженов рассказал журналистам о том, что был бы не против стать постоянным экспертом на ТВ.

Баженов сказал Sport24, что он стал иногда появляться в качестве эксперта на телеканале «Матч Премьер», так как для него это хобби. Никита отметил, что ему просто нравится заниматься этим, но если ТВ станет для него дополнительным источником заработка, то он готов стать экспертом на постоянной основе.

Напомним, что в данный момент Никита Баженов выступает за команду «Олимп-Долгопрудный-2» в ФНЛ-2.