Баженов рассказал о работе с Черчесовым

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился с журналистами своими воспоминаниями о совместной работе с тренером Станиславом Черчесовым.

Баженов сказал Sport24, что Черчесов не такой суровый, каким кажется со стороны. Форвард отметил, что на самом деле тренер не воспринимает всё в штыки, а внутри команды с ним можно даже обменяться шутками.

Напомним, что в «Спартаке» Черчесов работал с 2007 по 2008 год. После этого специалист тренировал «Терек», «Амкар», «Динамо», польскую «Легию», сборную России. Сейчас Черчесов работает в венгерском «Ференцвароше».