Главный скаут «Зенита» – о Клаудиньо: «Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии»

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин объяснил, почему клуб подписал Клаудиньо.

«Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии. К моменту трансфера Клаудиньо уже прошёл сложный путь. Все эти факторы играли в пользу него», — приводит слова Шипулина «СЭ».

Клаудиньо перешёл в «Зенит» из «Ред Булл Брагантино» в августе 2021 года за €12 млн. Его контракт рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне 25-летний бразилец провёл за питерцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал четыре результативные передачи. Цена футболиста на Transfermarkt составляет €16 млн.