Скаут «Зенита» рассказал, чем его впечатлил Вендел

Главный скаут питерского «Зенита» Константин Шипулин рассказал журналистам о том, чем его впечатлил бразильский полузащитник Вендел.

Шипулин сказал «Спорт-Экспрессу», что игра бразильца вживую выглядела совсем не так, как на видео. Скаут отметил, что Вендел произвёл на него огромное впечатление, так как полузащитник в составе бразильской олимпийской сборной делал всю работу, а его влияние на игру было просто громадным.

Напомним, что Вендел перебрался в «Зенит» из лиссабонского «Спортинга». Бразилец в этом сезоне провёл в РПЛ 21 встречу и отметился тремя забитыми мячами.