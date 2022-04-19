Известный рэпер назвал лучших тренеров «Спартака» в эпоху Федуна

Российский рэпер ST (Александр Степанов) рассказал журналистам о лучших тренерах московского «Спартака» в эпоху правления Леонида Федуна.

Рэпер сказал «РБ-Спорт», что если брать только результаты, то, лучшим тренером, безусловно, является итальянский наставник Массимо Каррера, который привёл «красно-белых» к чемпионскому титулу. ST отметил, что если составлять тройку, то, помимо Карреры, туда также войдут Валерий Карпин и Доменико Тедеско.

Напомним, что спартаковцы под руководством Паоло Ваноли на данный момент занимают девятую строчку в таблице.