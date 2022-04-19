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Камоцци назвал лучшего игрока в истории «Спартака»

19 Апреля 2022 • 09:21 Комментировать

Советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с журналистами назвал лучшего игрока в истории московского «Спартака».

Камоцци сказал Metaraitings.ru, что лучшего спартаковца в истории очень сложно назвать, так как у каждого поколения был свой герой и свой лучший игрок. Франко отметил, что ему очень нравилась игра голкипера Рината Дасаева, которого он запомнил по финалу чемпионата Европы 1988 года.

Напомним, что «Спартак» 18 апреля праздновал столетие клуба. Дасаев провёл в составе московской команды 335 поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ринат Дасаев Франко Камоцци
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