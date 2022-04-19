Лаутаро, Зиеш и Ришарлисон: Скаут «Зенита» рассказал, какие игроки могли перейти в питерский клуб

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал журналистам о том, какие звёзды могли перейти в питерский клуб.

Шипулин сказал «Спорт-Экспрессу», что скаутская служба «Зенита» просматривала очень большое количество талантливых игроков, которые сейчас превратились в суперзвёзд. Скаут отметил, что питерский клуб долго следил за Хакимом Зиешом, который тогда выступал за «Твенте». Константин добавил, что на молодёжном чемпионате Южной Америки он также рассматривал Лаутаро Мартинеса, Ришарлисона, Дугласа Луиза и многих других футболистов, которые сейчас выступают за топ-клубы.