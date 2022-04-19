Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаутаро, Зиеш и Ришарлисон: Скаут «Зенита» рассказал, какие игроки могли перейти в питерский клуб

19 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать

Главный скаут «Зенита» Константин Шипулин рассказал журналистам о том, какие звёзды могли перейти в питерский клуб.

Шипулин сказал «Спорт-Экспрессу», что скаутская служба «Зенита» просматривала очень большое количество талантливых игроков, которые сейчас превратились в суперзвёзд. Скаут отметил, что питерский клуб долго следил за Хакимом Зиешом, который тогда выступал за «Твенте». Константин добавил, что на молодёжном чемпионате Южной Америки он также рассматривал Лаутаро Мартинеса, Ришарлисона, Дугласа Луиза и многих других футболистов, которые сейчас выступают за топ-клубы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Российская Премьер-Лига Константин Шипулин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Апреля
10:37 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Зенита» объяснил, почему питерский клуб не стал подписывать Кабрала
10:30 · Россия. Премьер-лига
Талалаев объяснил, почему у Эмери ничего не получилось в «Спартаке»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Баженов был бы не против стать экспертом на ТВ
10:19 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Зенита» рассказал о том, почему Влашич не перешёл питерский клуб
10:08 · Россия. Премьер-лига
Баженов рассказал о работе с Черчесовым
10:03 · Россия. Премьер-лига
Главный скаут «Зенита» – о Клаудиньо: «Он считался одним из самых ярких игроков чемпионата Бразилии»
09:47 · Россия. Премьер-лига
Скаут «Зенита» рассказал, чем его впечатлил Вендел
09:40 · Россия. Премьер-лига
Известный рэпер назвал лучших тренеров «Спартака» в эпоху Федуна
09:21 · Россия. Премьер-лига
Камоцци назвал лучшего игрока в истории «Спартака»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Лаутаро, Зиеш и Ришарлисон: Скаут «Зенита» рассказал, какие игроки могли перейти в питерский клуб
09:11 · Россия. Премьер-лига
Аленичев мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак»
08:59 · Россия. Премьер-лига
Экс-арбитр Николаев считает, что Кузяев должен был получить красную карточку в матче с «Уралом» 1
08:42 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили рассказал о том, за какую команду болел Высоцкий 3
18 Апреля
23:17 · Кубок России
Аленичев пообещал проблемы московскому «Динамо» в кубковом матче с «Балтикой»
22:26 · Кубок России
Дасаев прочит «Спартаку» победу в Кубке России
Все новости
Рекомендуем