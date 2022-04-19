Аленичев мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак»

Экс-игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил надежду на то, что однажды он ещё вернётся в московскую команду.

Аленичев сказал «Спорт-Экспрессу», что он мечтает когда-нибудь вернуться в московский клуб, ведь в жизни случается всякое. Дмитрий отметил, что для того, чтобы создать хорошую команду необходимо три года, но в «Спартаке» ему такой возможности, к сожалению, просто не дали.

Напомним, что Дмитрий Аленичев тренировал «красно-белых» с 2015 по 2016 год. После ухода Аленичева «Спартак» стал чемпионом России.