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Аленичев мечтает когда-нибудь вернуться в «Спартак»

19 Апреля 2022 • 09:11 Комментировать

Экс-игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил надежду на то, что однажды он ещё вернётся в московскую команду.

Аленичев сказал «Спорт-Экспрессу», что он мечтает когда-нибудь вернуться в московский клуб, ведь в жизни случается всякое. Дмитрий отметил, что для того, чтобы создать хорошую команду необходимо три года, но в «Спартаке» ему такой возможности, к сожалению, просто не дали.

Напомним, что Дмитрий Аленичев тренировал «красно-белых» с 2015 по 2016 год. После ухода Аленичева «Спартак» стал чемпионом России.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев
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