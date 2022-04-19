Кавазашвили рассказал о том, за какую команду болел Высоцкий

Известный экс-голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал журналистам о том, за какую команду болел известный музыкант и поэт Владимир Высоцкий.

Кавазашвили сказал изданию Metro, что есть распространенное заблуждение, что Высоцкий болел за ЦСКА, но если он пел «Кони привередливые», то это ещё не значит, что он поддерживал «армейцев». Экс-вратарь отметил, что именитый музыкант болел только за московский «Спартак».

Напомним, что «Спартак» 18 апреля отпраздновал столетие клуба. На данный момент «красно-белые» занимают девятую строчку в таблице РПЛ.