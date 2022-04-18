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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Российских игроков, с которыми расторгли контракты европейские клубы, могут разрешить регистрировать в РПЛ

18 Апреля 2022 • 22:12 Комментировать

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов поделился ходом переговоров с РФС о возможном подписании российских игроков, с которыми расторгли контракты европейские клубы.

В интервью «РБ Спорту» Зотов заявил, что в адрес Российского футбольного союза поступило предложение временно регистрировать россиян, которые подверглись выдворению из европейских команд.

Зотов напомнил, что накануне Польшу покинул Евгений Башкиров, идет давление на Илью Жигулёва. При этом, из Чехии уехали ещё два футболиста.

Напомним, в начале марта ФИФА и УЕФА разрешили иностранным футболистам разрывать контракты с российскими клубами без последствий. Это означает, что легионеры могут покинуть любой российский клуб и перейти в другую команду, несмотря на закрытое трансферное окно.


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