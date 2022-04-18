Мостовой рассказал, что больше всего раздражает его в тренере Викторе Ганчаренко

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу возможного возвращения Виктора Ганчаренко в РПЛ и отметил, что больше всего его раздражает в этом тренере.

«Ганчаренко и «Урал»? Не знаю даже. Ничего не вижу в этом тренере. Где он только не работал, везде в итоге отправляли в отставку. Да и в целом он ничего существенного не добился. А вот интересны случаи, когда он неожиданно где-то всплывал. Меня сильно раздражает ситуация, когда из одного клуба кого-то увольняют, а он буквально через пару недель всплывает в другом. Безобразие. В Испании, кстати, я видел тоже самое. Только одного тренера уволили из одной команды, тут же перескочил в другую. Как так?» — сказал Мостовой изданию «Чемпионат».