Андрей Воронин рассказал о своем уходе из московского «Динамо».

«Летом я потерял маму. Руководители клуба сильно помогли мне в этом вопросе. Они поддержали меня. Не было такого, что позвонили и разорвали контракт в одностороннем порядке. Я подошел к Шварцу и сказал: «Надеюсь, что ты поймешь меня. Я уезжаю, больше не могу работать».

Потом позвонил спортивному директору. Никаких проблем вообще. Вопрос закрыли за несколько минут» — сказал Воронин Ютуб-каналу «Красава».

1 марта Воронин покинул «Динамо» и уехал из Москвы.