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Воронин рассказал о своем уходе из московского «Динамо»

18 Апреля 2022 • 20:39 Комментировать

Андрей Воронин рассказал о своем уходе из московского «Динамо».

«Летом я потерял маму. Руководители клуба сильно помогли мне в этом вопросе. Они поддержали меня. Не было такого, что позвонили и разорвали контракт в одностороннем порядке. Я подошел к Шварцу и сказал: «Надеюсь, что ты поймешь меня. Я уезжаю, больше не могу работать».

Потом позвонил спортивному директору. Никаких проблем вообще. Вопрос закрыли за несколько минут» — сказал Воронин Ютуб-каналу «Красава».

1 марта Воронин покинул «Динамо» и уехал из Москвы.


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Воронин
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