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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РПЛ отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА

18 Апреля 2022 • 19:43 Комментировать (1)
Ахмат
...
ЦСКА Москва
01.05 19:00

Пресс-служба РПЛ (Российской премьер-лиги) сообщила о том, что матч 27-го тура, в котором «Ахмат» примет ЦСКА пройдет по расписанию.

«Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе», — говорится в сообщении лиги.

Ранее грозненский клуб ссылался на то, что в республике 1 и 2 мая являются окончанием народного праздника Рамадан. В «Ахмате» просили руководство РПЛ перенести матч на 30 апреля.

«Ахмат» провел 25 матчей в чемпионате России и набрал 32 очка. Команда Андрея Талалаева проиграла два подряд матча в РПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице.

ЦСКА тоже сыграл 25 матчей в Российской премьер-лиги, набрав 44 очка. «Красно-синие» занимают третье место в турнирной таблице.


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