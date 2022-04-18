В РПЛ отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА

Пресс-служба РПЛ (Российской премьер-лиги) сообщила о том, что матч 27-го тура, в котором «Ахмат» примет ЦСКА пройдет по расписанию.

«Все временные слоты для телетрансляции матча в этот день уже были заняты, и проведение пятого матча в день приведет к потере зрительской аудитории и, что критически важно, не позволит обеспечить VAR на игре. Также часть болельщиков ЦСКА уже приобрела билеты на матч и забронировала проживание в городе», — говорится в сообщении лиги.

Ранее грозненский клуб ссылался на то, что в республике 1 и 2 мая являются окончанием народного праздника Рамадан. В «Ахмате» просили руководство РПЛ перенести матч на 30 апреля.

«Ахмат» провел 25 матчей в чемпионате России и набрал 32 очка. Команда Андрея Талалаева проиграла два подряд матча в РПЛ и занимает восьмое место в турнирной таблице.

ЦСКА тоже сыграл 25 матчей в Российской премьер-лиги, набрав 44 очка. «Красно-синие» занимают третье место в турнирной таблице.