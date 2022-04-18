Юри Алберто: «Дзюба похож на бразильца своим поведением»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто высказал свое мнение относительно менталитета русских и бразильцев.

«У меня есть ощущение, что русские ребята более серьёзные. Они гораздо меньше шутят, но при этом постоянно подкалывают друг друга. Тоже самое происходит в Бразилии. Но в «Зените» тоже есть шутники. Дзюба очень похож своим поведением на бразильца. Периодически он обращается ко мне по имени, а дальше, наверное, шутит. Я не до конца понимаю русский язык» — сказал футболист в интервью на Ютуб-канале «МЯЧ Production».