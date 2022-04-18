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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Министр спорта РФ Матыцин поздравил «Спартак» со 100-летием

18 Апреля 2022 • 18:49 Комментировать

Министр спорт Российской Федерации Олег Матыцин вслед за президентом Владимиром Путиным поздравил «Спартак» с юбилеем.

«От имени Министерства спорта Российской Федерации поздравляю московский футбольный клуб «Спартак» со столетним юбилеем!

От всей души желаю «Спартаку» спортивного долголетия и новых побед!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Министерства спорта РФ.

Министр добавил, что «Спартак» заслуженно завоевал любовь фанатов не только в России, но и за ее пределами. Клуб неоднократно добивался высоких результатов на российской и международной арене, бил рекорды и радовал своей игрой любителей спорта и футбола.

В свой юбилейный сезон «красно-белые» показывают неудовлетворительные результаты. После 25 туров команда Паоло Ваноли находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России. Встреча состоится на «ВЭБ Арене» 20 апреля.  

А в РПЛ «красно-белые» проведут матч 24 апреля на выезде против «Ростова». Начало матча – в 16:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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