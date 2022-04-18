Изидор назвал свою цель нахождения в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своей результативности в чемпионате России.

«Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру», - приводит слова Изидора официальный сайт команды.

21-летний француз перешел в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». «Железнодорожники» заплатили за трансфер 3 млн евро.

За «Локомотив» Изидор успел провести семь матчей и отличиться семь раз. Он забил в шести матчах подряд в чемпионате России и повторил достижение полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.