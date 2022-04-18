Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор назвал свою цель нахождения в «Локомотиве»

18 Апреля 2022 • 18:35 Комментировать

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал о своей результативности в чемпионате России.

«Главная цель — помочь команде выиграть, забиваю ли я сам голы, либо мне удается отдать голевую передачу, это не так важно. Сейчас моя статистика такова, что в среднем я забиваю один гол за игру», - приводит слова Изидора официальный сайт команды.

21-летний француз перешел в «Локомотив» в январе 2022 года из «Монако». «Железнодорожники» заплатили за трансфер 3 млн евро.

За «Локомотив» Изидор успел провести семь матчей и отличиться семь раз. Он забил в шести матчах подряд в чемпионате России и повторил достижение полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
19:43 · Россия. Премьер-лига
В РПЛ отказали «Ахмату» в переносе матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА 1
19:40 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто: «Дзюба похож на бразильца своим поведением»
19:31 · Россия. Премьер-лига
Юри Алберто рассказал, были ли сомнения перед трансфером в «Зенит»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Терехов раскрыл подробности о несостоявшемся трансфере в «Краснодар»
19:18 · ФНЛ-2. Группа 1
Экс-футболист «Спартака»: «Частные проекты вкладывают в футбол деньги и любовь»
19:11 · ФНЛ-2. Группа 1
Баженов рассказал о целях нового футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного
18:49 · Россия. Премьер-лига
Министр спорта РФ Матыцин поздравил «Спартак» со 100-летием
18:35 · Россия. Премьер-лига
Изидор назвал свою цель нахождения в «Локомотиве»
18:15 · Кубок России
Ловчев назвал оскорблением присутствие в «Спартаке» таких игроков как Кофрие и Хендрикс
18:04 · Россия. Премьер-лига
Газзаев назвал неудачным экспериментом с приглашением Ваноли в «Спартак»
17:56 · Кубок России
Рианчо назвал лучших игроков «Спартака», с которыми ему довелось работать
17:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-капитан «Локомотива»: «Вижу перспективу клуба с развитием молодежи в составе»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» должно стать чемпионом не в последнем туре, а за пять матчей до конца!»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Баженов: «Карпин из-за лишнего веса всегда устраивал истерику в «Спартаке»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Отец Еременко: «Рома не закончил карьеру и ждет предложений»
Все новости
Рекомендуем