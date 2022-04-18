Газзаев назвал неудачным экспериментом с приглашением Ваноли в «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев подверг критике руководство «Спартака».

В эфире телеканала «Матч ТВ» Газзаев заявил, что «Спартак» не показвает свою фирменную игру при наставнике Паоло Ваноли. Российский специалист считает, что руководство «красно-белых» провалило очередной эксперимент с главным тренером. Газзаев выразил мысль, что в таком клубе, как «Спартак» должен работать специалист, у которого за плечами большой опыт.

Напомним, сегодня 18 апреля «Спартак» празднует свое 100-летие со дня основания. Однако с этой датой не согласны некоторые люди, связанные с клубом. Например, бывший игрок команды Евгений Ловчев заявил, что у «Спартака» 100-летний юбилей будет в 2035-м году.

Команда Ваноли после 25 туров занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.